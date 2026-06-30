Moradores de Arapongas perdem dinheiro em 'golpe do intermediário' no comércio eletrônico

A Polícia Militar registrou um caso de estelionato envolvendo a venda fraudulenta de um automóvel na tarde desta segunda-feira (29), em Arapongas. A fraude, conhecida popularmente como "golpe do intermediário", ocorreu por meio de uma plataforma de comércio eletrônico.

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De acordo com o relatório oficial, o proprietário havia anunciado o veículo na internet quando um terceiro entrou em contato afirmando que tinha um cliente interessado. A partir daí o golpista passou a intermediar as conversas entre as duas partes.

A farsa só foi descoberta no momento em que comprador e vendedor se reuniram para realizar a transferência do automóvel e perceberam inconsistências nas informações. Ao conversarem, eles notaram que o comprador já havia realizado transferências financeiras via PIX para a conta do intermediador, acreditando que o dinheiro estava sendo enviado ao verdadeiro dono do carro.

Logo após receber os valores, o estelionatário cortou o contato e desapareceu. As vítimas foram orientadas pelos policiais quanto aos procedimentos legais e o caso foi encaminhado para investigação da Polícia Civil, que tentará identificar o autor do crime e rastrear o dinheiro.