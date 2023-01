Moradora de Aricanduva procura Upa após ser agredida pelo marido

Da Redação

Mulher foi agredida pelo marido na noite desta sexta-feira (13)

A Polícia Militar (PM), de Arapongas, foi acionada após uma moradora de Aricanduva ser agredida pelo marido e procurar ajuda na Unidade de Pronto Atendimento (Upa) 24 horas, na noite desta sexta-feira (13).



A vítima deu entrada na Upa 24 horas, em Arapongas, por volta das 22h30, após ser agredida pelo esposo. Ao ver a mulher, os profissionais acionaram a PM. No local, ela relatou aos policiais que o homem tentou enforcá-la e ainda subiu em cima dela na cama e desferiu vários socos em seu rosto e nariz. As agressões, segundo a mulher, causaram também lesões no braço direito.

O motivo das agressões não foi citada no boletim da Polícia Militar (PM). Após bater na esposa, conforme o boletim, o autor saiu de casa. A vítima foi orientada pelos policiais, mas o marido ainda não foi localizado pela PM.

