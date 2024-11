Moradora de Arapongas vive momentos de terror durante roubo armado

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Uma moradora da zona rural de Arapongas (PR) viveu momentos de terror na tarde desta segunda-feira (28) depois que dois bandidos armados invadiram a casa dela para cometerem um roubo. De acordo com a Polícia Militar (PM), o crime aconteceu em uma propriedade rural localizada nas proximidades da PR-218.

continua após publicidade

📰 LEIA MAIS: Vídeo mostra acidente com crianças; vítimas já tiveram alta

A vítima relatou que estava dentro da residência, deitada em uma cama, quando ouviu um barulho na porta. Ela foi verificar e se deparou com um arrombamento e dois ladrões no imóvel. Os criminosos deram voz de roubo e apontaram uma arma de fogo para a moradora.

continua após publicidade

De acordo com o boletim de ocorrência, ela era ameaçada a todo momento. Os bandidos afirmavam que iriam matá-la com o revólver se ela gritasse ou chamasse a polícia. Eles vasculharam a casa e roubaram uma televisão, um botijão de gás e um porco que estava no chiqueiro.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos

Um vizinho informou à PM que percebeu um carro suspeito próximo a casa da vítima. Seria um Volkswagen Voyage de cor clara. A testemunha não soube dizer em qual sentido os bandidos fugiram. Conforme a vítima, os homens eram morenos, baixos e vestiam roupas de cor escura.