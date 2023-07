Moradora de Arapongas perde R$ 3 mil após golpe do 'Marketplace'

Uma moradora de Arapongas, no Norte do Paraná, procurou a Polícia Militar (PM) na tarde desta quinta-feira (20), depois de ter sido vítima de um estelionatário. A mulher estaria negociando a compra de uma máquina modeladora de salgados pela plataforma Marketplace, do Facebook, e acabou levando um grande prejuízo.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que o anunciante afirmou que a máquina seria do cunhado, e o familiar estaria devendo dinheiro para ele. Dessa forma, o homem pediu que a vítima não comentasse sobre valores e realizasse uma transferência, via PIX, no valor de R$ 3 mil.

A PM de Arapongas entrou em contato com o dono da máquina modeladora de salgados, que relatou que o mesmo homem estaria conversando com ele desde o último dia 13 de julho. Ainda segundo o araponguense, nesta quinta-feira (20), um casal iria até sua residência para ver o produto.

As partes envolvidas acabaram percebendo o golpe e, nesse momento, acionaram as autoridades. Eles foram orientados e um B.O. foi confeccionado.

