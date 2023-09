Moradora de Arapongas perde carro ao cair em 'golpe do ex'; entenda

A Polícia Militar (PM) de Arapongas, no Norte do Paraná, foi acionada na tarde desta segunda-feira (4) para atender uma ocorrência, no mínimo, confusa. Uma mulher chamou as autoridades depois que levou o carro dela em uma oficina e, quando foi buscar, descobriu que o ex-companheiro havia pegado o veículo sem autorização.

Acontece que a mulher teria comprado o automóvel Peugeot 307 do ex-amásio há cerca de quinze dias, mas, conforme o boletim de ocorrência, ainda não realizou a transferência e nem comunicou oficialmente a compra e venda do veículo. Segundo relato, a vítima levou o carro na oficina, mas quando foi buscá-lo por volta das 13h30, descobriu que o homem usou os documentos que ainda estão no nome dele para retirar o veículo do estabelecimento.

O caso aconteceu em uma oficina localizada no bairro Jardim Primavera e foi classificado pela PM como uma ocorrência de "apropriação indébita". A vítima contou aos policiais que possui todo o histórico de conversas com o ex-companheiro. Nas mensagens trocadas via WhatsApp, os dois negociam a compra do Peugeot.

Diante dos fatos, a vítima do "golpe do ex" foi orientada e o boletim de ocorrência confeccionado.

