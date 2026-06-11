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TRÂNSITO

Moradora de Arapongas fica ferida após capotar carro na PR-534, em Miraselva

Vítima de 30 anos conduzia um Hyundai HB20 e viajava sozinha

Escrito por Da Redação
Publicado em 11.06.2026, 18:05:52 Editado em 11.06.2026, 18:07:13
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Moradora de Arapongas fica ferida após capotar carro na PR-534, em Miraselva
Autor Acidente foi registrado por volta das 9h50 - Foto: Divulgação

Uma motorista de 30 anos, moradora de Arapongas (PR), ficou ferida após capotar o carro que dirigia na manhã desta quinta-feira (11), na rodovia PR-534, no município de Miraselva. O acidente foi registrado por volta das 9h50, na altura do quilômetro 40 da pista, e mobilizou equipes de socorro e da Polícia Militar.

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De acordo com as autoridades, a condutora viajava sozinha em um Hyundai HB20 branco, com placas de Londrina. Ela trafegava no sentido de Centenário do Sul a Miraselva quando perdeu o controle da direção e o veículo capotou.

Após o capotamento, a moradora de Arapongas recebeu os primeiros socorros e foi encaminhada com ferimentos ao Hospital Municipal de Centenário do Sul para avaliação médica. Foi realizado o teste do bafômetro na motorista, que apontou resultado negativo para o consumo de bebidas alcoólicas. Como o automóvel não possuía pendências administrativas, ele foi liberado no próprio local do acidente a um responsável e removido por um guincho.

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acidente de transito ARAPONGAS Capotamento Rodovia PR-534 Segurança Viária socorro médico
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