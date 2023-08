Morador sai por apenas 20 minutos e tem casa furtada em Arapongas

Siga o TNOnline no Google News

Uma equipe da Polícia Militar (PM) de Arapongas, no Norte do Paraná, foi acionada por volta das 13h30 desta segunda-feira (7), depois que um morador do bairro Jardim Casa Grande foi vítima de furto.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem relatou às autoridades que saiu de casa por apenas 20 minutos e, quando retornou, encontrou sua residência invadida. O crime foi registrado na Rua Tapera Garganta Branca.

Diversos objetos foram furtados e outros pertences teriam sido revirados dentro do imóvel. Do local foram levadas cerca de joias de ouro, um notebook, um aparelho celular da marca Samsung, um relógio prata e uma bolsa.

A vítima acredita que o ladrão sabia da sua rotina diária e se aproveitou de um momento oportuno para cometer o crime. Até esta publicação, ninguém havia sido preso.

