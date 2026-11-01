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FURTO

Morador recupera cobre furtado, mas material é levado novamente em Sabáudia

Vítima encontrou um homem com os fios e conseguiu recuperá-los, mas percebeu novo furto cerca de meia hora depois

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Morador recupera cobre furtado, mas material é levado novamente em Sabáudia
Autor O caso ocorreu em uma residência na Rua Arapongas, no Centro. - Foto: Foto Ilustrativa

Um morador de Sabáudia relatou à Polícia Militar que teve aproximadamente 30 quilos de fios de cobre furtados duas vezes na manhã de sábado (31). O caso ocorreu em uma residência na Rua Arapongas, no Centro.

-LEIA MAIS: Carro com oito pessoas bate contra poste e deixa duas mulheres feridas em Arapongas

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Segundo o boletim de ocorrência, a vítima percebeu, por volta das 6h30, que o material havia desaparecido do quintal. Ela iniciou buscas por conta própria e encontrou um homem com os fios em uma praça da cidade.

Conforme o relato, o homem devolveu o cobre. O morador levou o material de volta para casa e o guardou na garagem, mas, cerca de 30 minutos depois, constatou que os fios haviam sido furtados novamente.

A vítima apontou o mesmo homem encontrado na praça como principal suspeito. A PM realizou patrulhamento em diferentes pontos da cidade e procurou estabelecimentos de reciclagem e comércio de sucatas, que estavam fechados naquele momento.

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O suspeito e o material não foram localizados até o encerramento do atendimento.

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COBRE comunidade Furto POLICIA MILITAR Sabáudia segurança
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