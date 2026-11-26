Caso foi registrado na noite de quarta-feira (25), no Jardim Paraíso; Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência

Um morador de Arapongas foi vítima de furto dentro da própria casa na noite desta quarta-feira (25), no Jardim Paraíso. O crime aconteceu em uma residência localizada na Rua Saíra do Paraíso, após a vítima oferecer hospedagem a uma pessoa que havia acabado de conhecer.

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A Polícia Militar (PM) foi chamada por volta das 21h50 para atender o caso. Em relato aos policiais, a vítima explicou que convidou o recém-conhecido para ficar no imóvel.

No entanto, ao acordar, o morador percebeu que o "hóspede" já havia ido embora. Ao checar os cômodos da casa, constatou que o suspeito havia levado um televisor da marca Samsung, de 42 polegadas.

A equipe policial esteve no endereço e registrou o boletim de ocorrência para que o caso seja investigado.