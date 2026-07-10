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Morador é multado em mais de R$ 7 mil por abandonar cachorro em Arapongas

Animal foi deixado no quintal de casa no Jardim Araucária; vizinhos alimentaram o cão até o resgate pelas autoridades ambientais

Escrito por Da Redação
Publicado em 10.07.2026, 18:21:07 Editado em 10.07.2026, 18:21:00
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Morador é multado em mais de R$ 7 mil por abandonar cachorro em Arapongas
Autor Tutor se mudou e abandonou animal no local - Foto: reprodução

Um morador de Arapongas, no norte do Paraná, foi multado em mais de R$ 7 mil após mudar de endereço e abandonar seu cachorro no quintal de uma residência no Jardim Araucária. O caso foi atendido pelo Grupamento de Defesa Ambiental (GDA) da Guarda Municipal em ação conjunta com a Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente (SEASPMA).

- LEIA MAIS: Operação da PM prende quatro pessoas em flagrante por tráfico de drogas em Arapongas

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As equipes chegaram ao endereço após receberem denúncias de moradores da região, que se mobilizaram para fornecer água e alimentação ao cão até que o resgate oficial fosse realizado. Com a confirmação da situação de abandono, o animal foi recolhido e acolhido pelas equipes responsáveis, dando início às diligências para encontrar o antigo tutor.

Após a apuração dos fatos, o responsável pelo animal foi devidamente identificado e localizado. Ele precisou comparecer à sede da SEASPMA, onde foi autuado administrativamente no valor exato de R$ 7.183,80, o que corresponde a 20 Unidades Fiscais de Arapongas (UFAs). Além da pesada sanção financeira, o tutor também responderá pelo crime de abandono e maus-tratos na esfera criminal, com as investigações seguindo em andamento pelos órgãos competentes.

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abandonos de animais ARAPONGAS direitos dos animais GUARDA MUNICIPAL maus tratos multas por abandono
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