Morador é multado em mais de R$ 7 mil por abandonar cachorro em Arapongas

Animal foi deixado no quintal de casa no Jardim Araucária; vizinhos alimentaram o cão até o resgate pelas autoridades ambientais

Um morador de Arapongas, no norte do Paraná, foi multado em mais de R$ 7 mil após mudar de endereço e abandonar seu cachorro no quintal de uma residência no Jardim Araucária. O caso foi atendido pelo Grupamento de Defesa Ambiental (GDA) da Guarda Municipal em ação conjunta com a Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente (SEASPMA).

- LEIA MAIS: Operação da PM prende quatro pessoas em flagrante por tráfico de drogas em Arapongas



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

As equipes chegaram ao endereço após receberem denúncias de moradores da região, que se mobilizaram para fornecer água e alimentação ao cão até que o resgate oficial fosse realizado. Com a confirmação da situação de abandono, o animal foi recolhido e acolhido pelas equipes responsáveis, dando início às diligências para encontrar o antigo tutor.

Após a apuração dos fatos, o responsável pelo animal foi devidamente identificado e localizado. Ele precisou comparecer à sede da SEASPMA, onde foi autuado administrativamente no valor exato de R$ 7.183,80, o que corresponde a 20 Unidades Fiscais de Arapongas (UFAs). Além da pesada sanção financeira, o tutor também responderá pelo crime de abandono e maus-tratos na esfera criminal, com as investigações seguindo em andamento pelos órgãos competentes.