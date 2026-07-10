Morador é multado em mais de R$ 7 mil por abandonar cachorro em Arapongas
Animal foi deixado no quintal de casa no Jardim Araucária; vizinhos alimentaram o cão até o resgate pelas autoridades ambientais
Um morador de Arapongas, no norte do Paraná, foi multado em mais de R$ 7 mil após mudar de endereço e abandonar seu cachorro no quintal de uma residência no Jardim Araucária. O caso foi atendido pelo Grupamento de Defesa Ambiental (GDA) da Guarda Municipal em ação conjunta com a Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente (SEASPMA).
- LEIA MAIS: Operação da PM prende quatro pessoas em flagrante por tráfico de drogas em Arapongas
As equipes chegaram ao endereço após receberem denúncias de moradores da região, que se mobilizaram para fornecer água e alimentação ao cão até que o resgate oficial fosse realizado. Com a confirmação da situação de abandono, o animal foi recolhido e acolhido pelas equipes responsáveis, dando início às diligências para encontrar o antigo tutor.
Após a apuração dos fatos, o responsável pelo animal foi devidamente identificado e localizado. Ele precisou comparecer à sede da SEASPMA, onde foi autuado administrativamente no valor exato de R$ 7.183,80, o que corresponde a 20 Unidades Fiscais de Arapongas (UFAs). Além da pesada sanção financeira, o tutor também responderá pelo crime de abandono e maus-tratos na esfera criminal, com as investigações seguindo em andamento pelos órgãos competentes.