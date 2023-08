Morador de rua furta a casa da própria mãe em Arapongas

Siga o TNOnline no Google News

Um morador de rua furtou a casa da sua própria mãe na tarde desta quarta-feira (2) em Arapongas, no norte do Paraná. O homem, que segundo a vítima, já furtou a casa outras vezes, entrou na residência e levou uma mídia digital TV Box e um botijão de gás. O crime aconteceu no Jardim Columbia.

Segundo informações da Policia Militar, a moradora da casa informou aos policiais que saiu de casa para trabalhar, por volta das 07h40, e durante o trabalho foi informada por uma vizinha que uma pessoa teria saído da sua residência com algo de baixo da camiseta. Por conta disso, a mulher saiu do serviço e foi para casa.

Quando chegou, a mulher se deparou com o cadeado do portão arrombado e notou que o botijão de gás e o aparelho TV Box não estavam mias na casa. De acordo com a PM, a própria vítima afirmou que quem teria furtado os itens, era seu filho próprio filho que é morador de rua, e que o mesmo já havia furtado a casa outras vezes.

