Morador de rua é roubado e agredido a pauladas por grupo em Arapongas

Um jovem de 26 anos, morador em situação de rua, foi roubado e brutalmente agredido por um grupo de cinco suspeitos na noite desta quinta-feira (3). O crime aconteceu na Avenida Siriema, em Arapongas, no Norte do Paraná.

Por volta das 21h50, a Polícia Militar (PM) foi acionada para prestar apoio à uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os socorristas estavam no local atendendo a vítima, após ela ter sido agredida.

Segundo relato do morador de rua, ele foi agredido com pauladas, socos e chutes pelos suspeitos. Os agressores ainda roubaram sua bolsa, que continha seus documentos pessoais, roupas e uma caixa de som da JBL de cor vermelha. A vítima não soube informar características específicas dos autores do crime.

O jovem recebeu os primeiros atendimentos médicos no local e, na sequência, foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas. A PM de Arapongas orientou a vítima e confeccionou o boletim de ocorrência.

