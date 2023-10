Morador de Arapongas percebe furto de carro ao tentar ir para a igreja

Um morador da Vila Edio, em Arapongas, norte do Paraná, percebeu que foi vítima de furto na noite desta quarta-feira (18) ao tentar utilizar o próprio carro para ir à igreja e não encontrar o veículo. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar (PM) por volta das 20h07, e o veículo Chevrolet Chevette foi recuperado menos de uma hora depois por uma equipe da Guarda Municipal (GM).

continua após publicidade

De acordo com relato, o carro de cor dourada estava estacionado em frente à residência da vítima, localizada na Rua Apterix. O veículo teria ficado do lado de fora por poucos minutos e, quando o homem foi utilizá-lo, ele já teria sido furtado. Um boletim de ocorrência foi registrado, e as autoridades começaram as buscas.

- LEIA MAIS: Ladrão tenta furtar Toyota SW4 e é detido pela população em Arapongas

continua após publicidade

Por volta das 20h50, na Rua Tetraz no Jardim Santo Antônio, uma equipe da GM de Arapongas realizava um patrulhamento e, ciente do furto do Chevette, acabou encontrando o carro. O dono do automóvel foi acionado e compareceu ao local. O homem forneceu as chaves e o veículo foi encaminhado para o pátio da 22ª Subdivisão Policial para os procedimentos cabíveis.

Siga o TNOnline no Google News