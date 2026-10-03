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Morador de Arapongas leva sozinho prêmio milionário da Lotofácil; veja os números

Jogo simples feito pelos canais eletrônicos cravou as 15 dezenas do sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo

Escrito por Da Redação
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Morador de Arapongas leva sozinho prêmio milionário da Lotofácil; veja os números
Autor Novo milionário é de Arapongas - Foto: Agência Brasil

Uma aposta individual feita em Arapongas (PR) acertou sozinha as 15 dezenas do concurso 3795 da Lotofácil e faturou o prêmio principal de R$ 1.452.755,06. O sorteio foi realizado na noite de sexta-feira (2), no Espaço da Sorte, localizado em São Paulo.

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O bilhete contemplado foi um jogo simples, com 15 números assinalados, efetuado por meio digital na unidade Loterias em Canais Eletrônicos – Silce. Os números sorteados no concurso foram 01, 03, 04, 05, 06, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 22 e 24.

Além do grande vencedor da noite, a Lotofácil premiou milhares de apostadores nas faixas secundárias de acertos. Na categoria de 14 acertos, 314 apostas ganharam R$ 1.385,85 cada. Já na faixa de 13 acertos, 9.280 bilhetes receberam R$ 35,00. Os acertos de 12 e 11 dezenas contemplaram, respectivamente, 108.823 ganhadores com R$ 14,00 e 550.687 apostadores com o valor fixo de R$ 7,00.

O próximo sorteio da Lotofácil foi antecipado para este sábado (3), devido às eleições que acontecem no domingo (04) em todo o país.

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