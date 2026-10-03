Morador de Arapongas leva sozinho prêmio milionário da Lotofácil; veja os números

Jogo simples feito pelos canais eletrônicos cravou as 15 dezenas do sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo

Uma aposta individual feita em Arapongas (PR) acertou sozinha as 15 dezenas do concurso 3795 da Lotofácil e faturou o prêmio principal de R$ 1.452.755,06. O sorteio foi realizado na noite de sexta-feira (2), no Espaço da Sorte, localizado em São Paulo.

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O bilhete contemplado foi um jogo simples, com 15 números assinalados, efetuado por meio digital na unidade Loterias em Canais Eletrônicos – Silce. Os números sorteados no concurso foram 01, 03, 04, 05, 06, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 22 e 24.

Além do grande vencedor da noite, a Lotofácil premiou milhares de apostadores nas faixas secundárias de acertos. Na categoria de 14 acertos, 314 apostas ganharam R$ 1.385,85 cada. Já na faixa de 13 acertos, 9.280 bilhetes receberam R$ 35,00. Os acertos de 12 e 11 dezenas contemplaram, respectivamente, 108.823 ganhadores com R$ 14,00 e 550.687 apostadores com o valor fixo de R$ 7,00.

O próximo sorteio da Lotofácil foi antecipado para este sábado (3), devido às eleições que acontecem no domingo (04) em todo o país.