Da Redação

Morador de Arapongas ganha R$200 mil no Nota PR

O sorteio do Nota Paraná, realizado na manhã desta segunda-feira (9), premiou uma pessoa que mora em Arapongas. Uma ONG de Apucarana vai receber R$20 mil, segundo a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa)

continua após publicidade .

Uma moradora de Telêmaco Borba, nos Campos Gerais do Paraná, ganhou o prêmio de R$ 1 milhão no sorteio que aconteceu em Maringá, no norte do estado. A ganhadora concorreu com 15 notas ficais, que geraram 39 bilhetes para o sorteio.

O morador de Arapongas, no norte do estado, ganhou R$ 200 mil. Ele concorreu com 17 notas fiscais, que resultaram em sete bilhetes.

continua após publicidade .

Mais de 18 milhões de bilhetes participaram do sorteio deste mês. A secretaria informou que distribuiu cerca de R$ 5 milhões em prêmios.

Além dos valores de R$ 1 milhão e R$ 200 mil, o governo também pagou 40 prêmios de R$ 10 mil e 40 mil prêmios de R$ 10.

Do total, R$ 2 milhões foram sorteados para entidades sociais. Ao todo, 1.500 instituições estão cadastradas para benefício no programa. Os 10 primeiros prêmios são de R$ 20 mil.

continua após publicidade .

Veja as instituições que ganharam R$ 20 mil:

Organização Nacional Pró-Comunidade, Araucária

Comando Anderson de Defesa ao Cidadão, Apucarana

continua após publicidade .

Associação Menonita de Assistência Social, Curitiba

APAE de Corbélia

continua após publicidade .

APAE de Nova Londrina

APAE de Jaguariaíva

APAE de Vera Cruz do Oeste

continua após publicidade .

Instituto do Câncer de Londrina

Associação Iniciativa Cultural, Curitiba

Hospital Nossa Senhora das Graças, Apucarana

O programa Nota Paraná devolve até 30% do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para pessoas que pedem o registro do CPF nas notas fiscais emitidas no comércio.



Para se cadastrar, é necessário acessar o site do programa, clicar na opção "cadastre-se" e preencher os campos com os dados pessoais.

Para participar dos sorteios, é preciso estar cadastrado no site. A cada R$ 200 em notas, é gerado um cupom automaticamente.

Os prêmios do sorteio e os créditos acumulados podem ser utilizados para abater valores do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) ou podem ser creditados na conta bancária do contribuinte.