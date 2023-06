Morador de Arapongas 'entrega' éguas após ficar desempregado; entenda

A Guarda Municipal de Arapongas, na região Norte do Estado, foi acionada por uma servidora da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar) para atender um caso de maus-tratos. A mulher chamou as autoridades após encontrar duas éguas na Rua Corruíra do Campo, no bairro Campinho.

De acordo com o boletim de ocorrência, os dois animais de pelagem branca estavam em estado aparente de desnutrição. O caso aconteceu por volta das 09h45 desta quinta-feira (22).

O que chama atenção é que o proprietário das éguas decidiu entregar os animais para os guardas municipais. Ainda segundo o B.O., o homem relatou que está desempregado e não possui condições de cuidar dos equinos.

Ele afirmou que não possui um local adequado para as éguas e que no momento não possui condições financeiras para alimentá-las ou proporcionar os tratamentos veterinários necessários.

Diante dos fatos, os bichinhos foram encaminhados para a Secretaria do Meio Ambiente (SEASPMA) de Arapongas, que providenciou o transporte e destinação dos animais para uma propriedade particular devidamente credenciada.

