Morador de Arapongas é surpreendido por dupla de assaltantes

Um morador de Arapongas teve a casa invadida por dois ladrões no começo da madrugada deste domingo (12). A ocorrência foi registrada na Rua Siriema. Conforme a Polícia Militar (PM), foi levada uma televisão, um celular e um rádio.

A vítima contou aos policiais que estava dormindo, mas acordou com um barulho no quintal da residência. Ao olhar pela janela, o solicitante conta que viu os dois bandidos mexendo em seu carro e gritou dizendo que chamaria a polícia se eles não saíssem do local.

No entanto, ainda segundo a vítima, a dupla saiu correndo em sua direção e invadiu a residência, levando uma televisão, um celular e um rádio. Os ladrões não foram localizados até o momento. O dono da casa foi orientado pelos policiais.

