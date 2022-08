Morador de Arapongas é preso por ameaçar pais e quebrar objetos

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um homem foi preso na noite deste sábado (13), no Bairro Casa Grande, de Arapongas, após ameaçar os familiares com uma faca e quebrar diversos objetos de sua casa

Um homem foi preso na noite deste sábado (13), no Bairro Casa Grande, de Arapongas, após ameaçar os familiares com uma faca e quebrar diversos objetos de sua casa. Após receber várias denúncias, a Polícia Militar (PM) foi até o local para verificar o que estava ocorrendo.

continua após publicidade .

Ao chegar no endereço, a PM encontrou várias pessoas na rua e viu que dentro do quintal da residência citada tinha um homem muito nervoso, aparentando ter usado drogas. Ao ver os policiais, de acordo com o boletim, ele saiu da casa e começou a discutir com o padrasto e com a mãe.

Ao conversar com a mãe, ela disse à PM que o filho é usuário de drogas e que já foi internado duas vezes por conta do vício e que neste sábado (13), ele chegou em casa querendo saber sobre um cachorro e começou a ficar nervoso, pegou uma faca e ameaçou a família. Diante dos fatos, a PM prendeu o autor e o encaminhou para a 22ª Subdivisão Policial (SDP), de Arapongas.

Siga o TNOnline no Google News