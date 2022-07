Morador de Arapongas é preso com drogas e arma de fogo

Da Redação

Ocorrência foi registrada no bairro Califórnia

Após denúncia, um homem foi preso nesta sexta-feira (22), pela Polícia Militar (PM), de Arapongas, pelo crime de tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada no bairro Califórnia.

Na casa dele, conforme o boletim, foram localizados policiais localizaram um revólver cal. 32 marca Taurus, municiado com seis cartuchos intactos e número de série 259B.

Além disso, os policiais encontraram 109 invólucros plásticos com 38,3 gramas de cocaína, um invólucro com 47,9 gramas de crack, quatro invólucros com 94,5 gramas de maconha e uma balança digital.

Toda droga, conforme a PM, estava preparada e embalada para comércio. Diante dos fatos, o homem assumiu se dono dos objetos e drogas encontrados e foi levado para a 22ª Subdivisão policial de Arapongas.

