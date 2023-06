Morador de Arapongas é preso com aves silvestres após xingar PM

Um homem, de idade não informada, foi preso por desacato e crime ambiental na sexta-feira (16), em Arapongas, no norte do Paraná. A situação foi registrada no bairro Araucária onde a Polícia Militar (PM) apreendeu diversas gaiolas com pássaros silvestres.

De acordo com a polícia, uma equipe patrulhava aquela região quando viu o homem frente a uma casa. O suspeito demonstrou nervosismo ao ver a viatura da PM e entrou rapidamente para dentro da residência, mesmo diante da ordem de abordagem dos policiais.

O homem trancou o portão e ainda xingou os agentes que pediram apoio de equipes da Rotam e do canil policial para vistoriar a casa. Durante a revista, o suspeito quebrou o próprio celular e ainda tentou agredir os policiais com chutes. Após conter o suspeito, a PM realizou buscas na casa e encontrou objetos suspeitos como balança de precisão, máquina de cartão, simulacro de arma da marca Rossi e certa quantia em dinheiro que não foi divulgada pela polícia.

Foto por divulgação/PM Outros objetos apreendidos na casa do suspeito

Na casa também foram apreendidas diversas gaiolas com pássaros silvestres das espécies Trinca-Ferro, Pintassilgo, Azulão e Coleirinha. Segundo a PM, o suspeito não possui licença ambiental para manter esses animais em cativeiro. Os objetos, os animais e o suspeito foram encaminhados à delegacia.

