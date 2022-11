Morador de Arapongas é encontrado morto dentro de casa

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

IML esteve no local e recolheu o corpo do homem, de 52 anos

Um homem, de 52 anos, foi encontrado morto dentro de sua casa localizada no Bairro San Rafael, em Arapongas. A Polícia Militar (PM) foi acionada e registrou a ocorrência no final da tarde desta sexta-feira (25), por volta das 18 horas.

continua após publicidade .

Após ser informada, a equipe se deslocou até o endereço e constatou que o homem já estava em óbito dentro de um dos cômodos da residência. De acordo com a PM, os profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foram acionados e estiveram no endereço.

-LEIA MAIS: Suspeito de roubar malote em Arapongas é preso pela PM

continua após publicidade .

A equipe do Instituto Médico Legal (IML), de Apucarana, também compareceu ao local e recolheu o corpo do morador de Arapongas, nesta sexta-feira (25). A causa da morte não foi divulgada.

Siga o TNOnline no Google News