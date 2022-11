Morador de Arapongas é contemplado com R$ 10 mil no Nota Paraná

Da Redação

No sorteio do Nota Paraná realizado nesta segunda-feira (7) pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), além das premiações máximas de R$ 1 milhão e R$ 200 mil, foram contempladas 40 pessoas com os prêmios de R$ 10 mil. Os ganhadores são de 24 cidades do Estado.

Curitiba premiou dez pessoas, seguida por São José dos Pinhais e Maringá com três prêmios. Sarandi, Cascavel e Ponta Grossa premiaram duas pessoas. O restante teve um único ganhador.

O Nota Paraná devolve ao contribuinte parte do ICMS pago nas compras no comércio varejista e também distribui prêmios mensais às pessoas cadastradas.

Foram sorteadas, ainda, mais 40 mil pessoas com prêmios de R$ 10,00, além de 8 mil prêmios de R$ 100,00 pelo Paraná Pay – para uso exclusivo nos estabelecimentos da área do turismo, postos de combustível e compra de gás de cozinha, para consumidores credenciados no programa. Os prêmios maiores de R$ 1 milhão e de R$ 200 mil saíram para consumidoras de Sarandi e Cascavel.

As entidades sem fins lucrativos concorreram a valores de R$ 100 e R$ 20 mil.

Resgate

O prazo máximo para o resgate do prêmio, com sua transferência para a conta bancária do contribuinte, é de um ano, após o valor ser sorteado. Vencido esse período, os recursos voltam para o Estado.

Para verificar se possui bilhetes premiados, o consumidor deve acessar seu cadastro no aplicativo ou no site do Nota Paraná e inserir o CPF e senha.

Criado pelo Governo do Estado e operacionalizado pela Secretaria da Fazenda, o Nota Paraná devolve parte do ICMS pago pelos contribuintes nas compras no varejo. Para participar, basta se cadastrar no site notaparana.pr.gov.br e aderir ao regulamento. Ao solicitar o CPF na nota, o contribuinte ganhará um bilhete eletrônico pela primeira compra do mês.





Bairros e cidades contempladas

Jardim Grajau – Maringá

Centro – Morretes

Novo Panorama – Sarandi

Centro – Cambé

Água Verde – Curitiba

Floresta – Floresta

Jardim Social – Curitiba

Bom Retiro – Curitiba

Jardim Ouro Fino – Paranaguá

Jardim Aratinga – Arapoti

Centro – Guamiranga

Cabral – Curitiba

Centro – Turvo

Jad Monte Carlo – Telêmaco Borba

São Francisco III – Toledo

Zona Rural – Três Barras do Paraná

Faculdade – Cascavel

Estrela – Ponta Grossa

Juvevê – Curitiba

Águas Belas – São José dos Pinhais

Zona Rural – Honório Serpa

Jardim Santos Dumont – São José dos Pinhais

Centro – Lapa

Boqueirão – Curitiba

Santa Terezinha – Ponta Grossa

Rebouças – Curitiba

Centro – Cornélio Procópio

Jardim Rio de Janeiro – Sarandi

Universitário – Cascavel

Centro – Curitiba

Jardim Maravilha – Maringá

Jd. Paraíso – Campo Mourão

Bairro Alto – Curitiba

Vila Guarani – Colombo

São Pio X – São Jorge D'Oeste

Roseira – São José Dos Pinhais

Zona 08 – Maringá

Vila Cherobim – Palmeira

Centro – Arapongas

Sítio Cercado – Curitiba





Instituições contempladas

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Iguaraçu – Iguaraçu

Associação Iniciativa Cultural – Curitiba

Centro de Promoção Humana de Santa Fé (CPHSF) – Santa Fé

Casa de Maria Centro de Apoio a Dependentes – Londrina

Associação Esquadrão da Vida de Ponta Grossa – Ponta Grossa

Centro de Nutrição Infantil – Foz do Iguaçu

Lar São Vicente de Paulo de Apucarana – Apucarana

Instituto Roberto Miranda – IRM – Londrina

Fundação de Saúde Itaiguapy – Foz Do Iguaçu

Associação Anussim Brasil – Ponta Grossa

