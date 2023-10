Morador de Apucarana tem moto furtada no estacionamento da Havan

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um morador de Apucarana teve sua motocicleta Honda CG 150 Fan furtada no estacionamento da Loja Havan de Arapongas, no norte do Paraná. A vítima teria ido até o estabelecimento na noite desta segunda-feira (9) para fazer compras, mas quando retornou onde havia estacionado a moto, não a encontrou mais.

continua após publicidade

A Polícia Militar (PM) de Arapongas foi a responsável por registrar o boletim de ocorrência. Conforme informações repassadas para as autoridades, a moto de cor preta possui a placa AOT2416 e seria um modelo do ano 2007.

- LEIA MAIS: Casal pede ajuda para recuperar moto furtada em Apucarana

continua após publicidade

Os policiais militares realizaram buscas, mas até o momento desta publicação a Honda CG ainda não havia sido encontrada. Qualquer informação sobre a motocicleta pode ser repassada através do Disque Denúncia - 181.

Siga o TNOnline no Google News