Morador de Apucarana é sequestrado e levado para Arapongas; entenda

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Ele foi sequestrado na frente da própria casa, colocado dentro do próprio carro e levado por dois homens desconhecidos até Arapongas

Um morador de Apucarana foi sequestrado na frente da própria casa, colocado dentro do próprio carro e levado por dois homens desconhecidos até Arapongas, onde foi roubado, agredido e em seguida, abandonado às margens da PR 444. Ele conseguiu pedir socorro e foi amparado pela Polícia Militar (PM) de Arapongas.

continua após publicidade .

Segundo o boletim de ocorrências, os policiais foram acionados para atender um homem, vítima de roubo. Ele informou ser morador de Apucarana e que foi surpreendido por dois indivíduos ao sair de seu veículo para abrir o portão de sua residência, no Parque Bela Vista.

Os bandidos, que usavam revólver, o agrediram e o puseram no seu próprio veículo, um GM/Zafira, saindo do local. Durante o trajeto, ele foi trocado de veículo e, momentos depois, foi abandonado nas margens da rodovia PR 444, em Arapongas. A vítima disse aos policiais que, ao desembarcarem do carro, o colocaram no chão com as mãos amarradas e o golpearam na cabeça, fugindo em seguida.

continua após publicidade .

Depois de recobrar os sentidos, a vítima subiu pela Rua Tangará, até chegar em uma loja de conveniência e pedir por ajuda, onde foi amparado pela PM. A vítima informou que seus documentos pessoais e celular foram levados pelos ladrões e que não sabe informar as características físicas e nem as vestes dos indivíduos. O Samu foi acionado e compareceu para prestar atendimento médico à vítima.

O boletim de ocorrências informou ainda que, poucas horas antes, houve uma ligação informando que no pátio da loja Havan, na BR 369, teria um veículo abandonado, e que uma equipe foi até o local e checou o veículo, que até o momento não havia nenhuma irregularidade ou queixa de furto/roubo. A vítima acompanhou a equipe até a sede da 7° CIPM para lavratura do boletim de ocorrência e o veículo foi recolhido e entregue na delegacia da cidade.

Siga o TNOnline no Google News