Modelo implantado em linhas férreas será apresentado na Assembleia

Na próxima terça-feira (27), o município de Arapongas será representando pelo secretário municipal de Segurança Pública e Trânsito, Paulo Argati, em uma audiência pública na Assembleia Legislativa, em Curitiba. A audiência é promovida pela Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Obras Públicas, Transporte e Comunicação e vai abordar o tema: “Segurança nas Travessias de Trem”. Com isso, Arapongas irá apresentar o modelo já implantado - e em funcionamento - de sensores de inteligência artificial que detectam a aproximação dos trens, bem como a instalação de semáforos integrados à tecnologia.

“Arapongas vem como referência. Faremos um pronunciamento e exibição de vídeo mostrando todo o funcionamento do sistema. Esse trabalho resulta de uma parceria com a empresa Rumo. A nova sinalização foi instalada na Avenida Arapongas e na Rua Abelheiro, também no cruzamento da linha férrea – próximo à Estação Cultural Milene. No próximo semestre, as passagens em nível na Rua Patativa e Rua Pavãozinho do Pará também devem receber a instalação do equipamento”, incluiu Argati.

O QUE DIZ A ASSEMBLEIA

Após o acidente que matou quatro alunos e uma funcionária da APAE em Jandaia do Sul, em março, dois projetos de lei foram apresentados na Assembleia para obrigar a instalação de cancelas em todas as passagens de trem no Estado do Paraná. Uma das propostas trata ainda de outros tipos de sinalização horizontal e vertical.

Para o deputado estadual Tiago Amaral (PSD), presidente da CCJ, é preciso aprofundar o entendimento sobre o tema: “Vamos entender se as cancelas são mesmo a melhor medida e quais seriam as soluções recomendadas. Desse modo, podemos qualificar os projetos em discussão nesta Casa e garantir leis que realmente produzam efeitos positivos para a vida das pessoas”, explica.O deputado Gugu Bueno (PSD), presidente da Comissão de Obras, concorda: “Nosso objetivo com essa audiência é buscar a segurança da nossa população, proteger a vida. Vamos discutir, em conjunto com a sociedade civil organizada, instituições e empresas do segmento, a atual situação e buscar soluções que garantam a segurança no trânsito durante as travessias das linhas férreas em nosso estado”.

A audiência pública terá a participação de representantes das seguintes instituições e empresas:

1. DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, responsável pelo Programa Nacional de Segurança Ferroviária em Áreas Urbanas): Jean Carlo Trevizolo de Souza, Coordenador-Geral de Obras Ferroviárias (Brasília)

2. ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres, realiza a fiscalização nas vias férreas): Rafaela Gomes de Souza Silva, Coordenadora de Planejamento e Acompanhamento da Fiscalização na Superintendência de Transporte Ferroviário (Brasília)

3. Setran (Superintendência de Trânsito de Curitiba, município onde existem 53 passagens em nível): Rosangela Battistella, Superintendente; Pedro Darci da Silva Júnior, Diretor do Departamento de Planejamento e Operação; e Maurício Razera, Diretor do Departamento de Projetos e Implantação.

4. Rumo (concessionária responsável pela maior parte da malha ferroviária no Paraná, em torno de 2000km): Marcelo Fiedler, Coordenador de Relações Institucionais e Governamentais

5. Ferroeste (empresa estatal responsável por 249km entre Cascavel e Guarapuava): André Luis Gonçalves, Diretor-Presidente; e Gerson Fabiano Almeida, Diretor de Operações (Cascavel)

6. Prefeitura de Arapongas: Paulo Sérgio Argati, Secretário de Segurança Pública e Trânsito, vai falar sobre o sistema implantado na cidade, em conjunto com a Rumo, com semáforos e sensores que detectam a aproximação dos trens. O sistema está em testes também em Curitiba, Jandaia do Sul e Ponta Grossa.

7. Delegacia de Delitos de Trânsito: Edgar Dias Santana, delegado-titular.Obras e segurança

De acordo com a ANTT, 73 municípios do Paraná têm travessias de trem – não necessariamente passagens em nível. Ou seja, o trem pode passar pelo local sem cruzar uma via urbana ou rodovia.

O deputado Tiago Amaral considera a oportunidade muito adequada para debater o tema da segurança nas travessias de trem no Paraná: “A concessão vence em 2027. Precisamos falar sobre isso desde já, para garantir no novo contrato o compromisso em relação a obras e segurança”, defende.

Serviço:

Audiência Pública “Segurança nas Travessias de Trem”

Dia 27/6/2023 – 9h

Auditório Legislativo Deputado Delegado Rubens Recalcatti

Assembleia Legislativa do Paraná

Conheça os dois projetos de lei sobre segurança nas vias férreas:

Projeto nº 114/2023

Projeto nº 115/2023

