Mochila com celular e cartão é furtada de moto em Arapongas

Um furto foi registrado na tarde de segunda-feira (9) no Jardim Aeroporto, em Arapongas, no norte do Paraná. Uma mulher teve a mochila levada após deixá-la sobre a própria motocicleta, que estava estacionada em via pública.

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De acordo com as informações da Polícia Militar, a vítima relatou que se ausentou do veículo por um momento. Ao retornar para onde a moto estava parada, na Rua Gavião Pomba Azulada, percebeu que a bolsa havia sido levada. Dentro da mochila estavam todos os seus documentos pessoais, além de um aparelho celular e um cartão de crédito.

A equipe policial foi até o endereço para registrar a ocorrência e coletar os dados do crime. A vítima foi orientada pelos policiais sobre os procedimentos de bloqueio do cartão e do telefone, além das medidas legais que devem ser tomadas em casos de perda de documentos.

Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre a identificação de suspeitos ou sobre a recuperação dos objetos furtados. A polícia deve investigar o caso.