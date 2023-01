Moça de Apucarana é levada para Arapongas e violentada por 2 homens

Da Redação

A Polícia Civil vai investigar o caso

Uma mulher que mora em Apucarana teve um cabo de vassoura introduzido nas partes íntimas ao ser violentada. A jovem contou para a Polícia Militar (PM) que estava com um homem em um bar na cidade, porém, desmaiou e acordou em um imóvel em Arapongas.

A PM de Arapongas foi chamada por trabalhadores do Hospital Santa Casa. Eles informaram que a moça chegou na unidade com crise convulsiva e após ser estabilizada contou que havia sido estuprada.

Conforme o relato da vítima à polícia, a mulher foi estuprada pelo homem que estava com ela no bar e por um outro rapaz. Que eles introduziram um cabo de vassoura nas partes íntimas dela.

A moça contou que após o crime conseguiu deixar o local. Ela pediu por ajuda e foi encaminhada ao Centro POP de Arapongas, lá recebeu acolhimento e foi levada para o hospital.

De acordo com a PM, o filho da vítima repassou que a mãe tem problemas com álcool, drogas e faz uso de medicamentos controlados. A moça foi levada para o Hospital da Providência e as polícias de Apucarana e Arapongas investigam o caso.

