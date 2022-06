Missa Solene inaugura reforma da Igreja Trindade

Da Redação

Na noite da sexta-feira (10), o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, participou na noite da última sexta-feira (10), da Missa de solenidade e dedicação da inauguração da Paróquia Santíssima Trindade/ Santuário Divino Pai Eterno. O ato religioso foi presidido pelo bispo Dom Carlos José de Oliveira e também pelo padre João Ozório de Oliveira, e contou com a presença de um grande público, que aguardava ansiosamente por este momento.

"Foi algo muito especial. Tendo em vista que a igreja passou por uma grande restauração. Algo muito especial para a comunidade católica. Com grande prestígio acompanhamos este momento”, disse o prefeito.

O espaço religioso recebeu uma reforma total; seguindo os critérios da arquitetura e arte sacra. O projeto incluiu a construção de seis capelas devocionais, Capela do Santuário do Divino Pai Eterno com imagem sacra em tamanho natural, novo presbitério com o maior painel de arte sacra do Paraná, doze vitrais bizantinos, novas sacristias, pinturas internas e externas, trabalhos artísticos em madeira. A obra foi iniciada em 2014. O resultado final relata na arte a revelação bíblica da Santíssima Trindade. O investimento feito veio por parte de voluntários e empresários. “ Uma nova igreja, mas com a mesma devoção e dedicação de sempre. Além de todos os detalhes artísticos, contamos com uma tecnologia, com seis câmeras instaladas para as transmissões das celebrações pela internet. Ficamos muito satisfeitos com tudo”, frisou o padre.

Participam do ato o deputado estadual, Tiago Amaral, secretários municipais, vereadores da base aliada e comunidade em geral.