Missa de 7º dia do professor Luís Octávio será realizada na quarta

A missa do sétimo dia do professor Luís Octávio da Costa, 86 anos, vai ocorrer na próxima quarta-feira (12), às 19h30, no Santuário Nossa Senhora Aparecida, em Arapongas, segundo os familiares.

continua após publicidade

"Agradecemos todas as manifestações de carinho ao nosso querido Professor Luís Octávio da Costa. A família Costa convida para a celebração em sua memória", diz o comunicado.

O educador faleceu no último dia 5. Ele foi o responsável por fundar a Academia de Inglês Washington, a primeira no segmento a ser instalada na Cidade dos Pássaros. Nascido na Índia, ele chegou ao Brasil na década de 60.

continua após publicidade

-LEIA MAIS: Campanha “Cabide não sente frio” chega em sua última semana

Em 1962, mudou-se para Arapongas já determinado a lecionar. Começou a dar aulas e o gosto pela educação foi crescendo. O educador casou com Ana Maria, com quem teve quatro filhos: Nalini, Sharmila, Rajanand e Sidartha.

Ao receber a notícia da morte de Luís, o prefeito Sérgio Onofre lamentou: “Foi com grande tristeza que recebemos hoje a notícia sobre o falecimento do professor Luiz Octávio da Costa, fundador da Academia Washington e um dos pioneiros na arte de ensinar a língua inglesa em Arapongas e região. Mais do que o seu pioneirismo nesse ofício e como professor tão querido e admirado por gerações de alunos, ele também deixa um admirável legado à frente dos clubes de serviço, no trabalho com os grupos de intercâmbio e na arte de fazer e cultivar amizades. Nossa solidariedade aos familiares e amigos”, disse o prefeito.

Siga o TNOnline no Google News