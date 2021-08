Da Redação

Ministro da Educação visitará Arapongas nos próximos dias

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, deverá cumprir s agenda de visitações em Arapongas no próximo dia 16. A convite do deputado federal Pedro Lupion (DEM) e do prefeito Sérgio Onofre, o ministro visitará obras e atenderá prefeitos e lideranças de toda a região.

O ministro estará acompanhado pela equipe do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). “Será uma excelente oportunidade para que os prefeitos e secretários municipais conheçam melhor a equipe do governo federal que atua na área da educação e encaminhem as demandas de suas cidades. Nossos agradecimentos ao deputado federal Pedro Lupion e sua equipe, que trabalharam na organização dessa agenda”, afirma Sérgio Onofre.

Radamés Bonora, assessor parlamentar de Lupion, disse que o ministro deverá visitar as obras da Escola Municipal Enzo Batista Daleffe Pereira, no Jardim Caravelle e da Escola do Jardim Paulista. A primeira terá 12 salas de aula, ginásio coberto com quadra poliesportiva (padrão FNDE), auditório, biblioteca, sala de informática, laboratórios, área administrativa, pátio coberto, refeitório, banheiros e rampas de acessibilidade, além de ser um espaço educacional com capacidade para atender os alunos em período integral. Os investimentos são de R$ 4,7 milhões, com recursos federais.

A segunda terá estrutura semelhante, também padrão FNDE, e vai beneficiar os estudantes atendidos pela Escola Padre Germano, que conta com 560 alunos, do Pré ao 5º. ano. O investimento é de R$ 4,9 milhões, liberados com apoio do deputado federal Pedro Lupion.

Antes de se reunir com prefeitos e demais lideranças, o ministro também deverá visitar a Escola Municipal Doutora Maria Hercília Stawinski, primeiro estabelecimento municipal do Paraná a implantar a disciplina cívico-militar. “Será mais uma oportunidade de mostrar o entusiasmo dos alunos, professores, da direção e dos militares responsáveis pela parte da disciplina nesta escola que é o projeto piloto para os demais estabelecimentos municipais de ensino interessados no método cívico-militar. Tenho certeza de que o ministro vai sair de Arapongas empolgado com as obras em andamento, com a disciplina cívico-militar e com a recepção das lideranças do município e de toda a região”, finaliza o prefeito Sérgio Onofre.