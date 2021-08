Ministro da Educação participa de reunião com prefeitos

Da Redação

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, participa na tarde desta segunda-feira (16) de uma reunião com prefeitos em Arapongas.

O encontro acontece no Teatro Vianinha. O presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Marcelo Ponte também participa e fala sobre projetos de investimentos aos prefeitos.

Também acompanha o evento o secretário estadual da Educação, Renato Feder, o Deputado Pedro Lupion e o prefeito de Arapongas Sérgio Onofre.

Antes do encontro, alunos da escola municipal cívico-militar cantaram o Hino Nacional. Durante a manhã, aconteceu a visitação à obra da Escola do Jardim Caravelle, seguindo para a obra primeiro bloco do Instituto Federal do Paraná (IFPR), e também na construção da Escola Municipal do Jardim Paulista.

A vinda de Ribeiro gera grande expectativa e oportuniza convênios que promovam o desenvolvimento da do setor, em segmentos específicos, que vão desde a educação infantil ao ensino superior e profissionalizante.



O prefeito Sérgio Onofre garante que a vinda do ministro será essencial para a formulação de novos projetos. “ Assim como Arapongas, os prefeitos e representantes de outras cidades da região terão a oportunidade de repassar projetos, pedidos e demais demandas. Um momento de maior proximidade com a esfera federal. Sua presença marcará também a visita de diversas obras que o município tem executado, e que garantem a qualidade do ensino. Estamos com boas expectativas”, frisou Onofre. A passagem do ministro por Arapongas foi a convite do deputado federal Pedro Lupion (DEM) e do prefeito Sérgio Onofre. A agenda contará também com a presença do secretário de Estado da Educação, Renato Feder, entre outras lideranças.

A educação em Arapongas tem passado por uma fase de grandes investimentos. Como a construção da Escola Municipal do Jardim Caravelle “Enzo Batista Daleffe Pereira”, com R$ 4,7 milhões; na Escola Municipal do Jardim Paulista, outros R$ 4,9 milhões – que dará sede própria a atual Escola Municipal Padre Germano Mayer, e na Escola Estadual da Zona Sul, mais R$ 5,7 milhões. Ela permitirá o ingresso de estudantes de diversos bairros (Jardim Planalto, Casa da Família II, Conjunto São Bento e Conjunto Palmares, entre outros), no ensino médio.

Os investimentos no setor seguem com a construção de um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) no Jardim Vale das Perobas II, com recursos próprios de R$ 2,9 milhões – aumentando a capacidade de atendimento aos alunos da Educação Infantil (de 0 a 4 anos), e com a obra do primeiro bloco do campus do Instituto Federal do Paraná (IFPR), no valor de R$ 1,6 milhão. Arapongas conquistou também a Unidade Integrada do Sesc/Senac, num investimento de R$ 23 milhões e que está com as obras em ritmo acelerado.



A ala do Senac terá capacidade instalada de 228 alunos por turno e 684 alunos por dia. A ala do Sesc terá sala de saúde, consultório odontológico, sala de pilates, academia GMF, sala de CVS e artes, sala de cursos (para 16 alunos), lanchonete com 39 lugares internos e 16 no deck externo, SAC e área administrativa, além de sanitários, vestiários e áreas de apoio.

A estrutura compreende ainda quadra de grama sintética com 120 lugares na arquibancada, dois depósitos, dois vestiários, dois vestiários PcD, sala de atendimento e dos professores, pátio coberto e refeitório, sanitários e ambientes de apoio. O terreno, de 16 mil m2, foi doado pela Prefeitura, na gestão passada do prefeito Sérgio Onofre.Somados, essas obras representam um investimento de R$ 42,8 milhões.