Ministério Público de Arapongas oferta vaga para estágio remunerado

A 5ª Promotoria de Justiça da Comarca de Arapongas, no norte do Paraná, oferta uma vaga para estagiário do curso de Direito. O candidato aprovado receberá bolsa-auxílio no valor de R$ 1,5 mil e além de auxílio transporte no valor de R$ 264. As inscrições seguem até 9 de novembro.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Região tem vagas de estágio abertas em órgãos estaduais; confira onde

Para concorrer a vaga o candidato deve ser estudante do curso de graduação em Direito e estar regularmente matriculado e frequente a partir do terceiro ano ou quinto período para cursos de 5 anos, em Instituições de Ensino devidamente conveniadas. O estágio tem jornada diária de 4 horas, de segunda a sexta-feira no período matutino ou vespertino.

continua após publicidade

As inscrições começaram em 20 de outubro e devem ser realizadas presencialmente ou por envio de formulário via e-mail arapongas.5prom@mppr.mp.br. O formulário está anexo ao edital publicado no fim desta reportagem. As inscrições encerrarão no dia 9 de novembro de 2023 às 17:00 horas, por meio presencial ou eletrônico, ou seja, os pedidos / documentos enviados após esse dia/horário serão desconsiderados.

Confira o edital Baixar | Visualizar

Siga o TNOnline no Google News