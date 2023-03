Ministério Público de Arapongas divulga vaga para estagiário

Da Redação

O candidato aprovado terá direito a bolsa-auxílio no valor de R$ 1.500 e vale-transporte de R$ 242

O Ministério Público do Estado do Paraná está realizando testes seletivos nas Promotorias de Justiça de Arapongas para uma vaga de estagiário. As inscrições estão abertas até o dia 17 de março, às 17 horas. O candidato aprovado terá direito a bolsa-auxílio no valor de R$ 1.500 e vale-transporte de R$ 242.

Os detalhes para a as instruções destinadas à seleção e admissão de estagiários de Graduação em Direito podem ser acessadas através do link abaixo:

O candidato terá o prazo de três horas para concluir a prova escrita. Para resolver qualquer problema com a inscrição, o candidato deve ligar no telefone (43) 3275-3086. O resultado da primeira fase será divulgado no dia 27 de março e o da prova final do processo de seleção será divulgado no dia 29 de março, às 17 horas.

