Milani participa de posse do novo presidente do Rotary Clube

Da Redação

Na noite da última segunda-feira (30), o vice-prefeito de Arapongas, Jair Milani, participou da cerimônia de posse do novo Conselho Diretor do Rotary Clube Arapongas Beija-flor – gestão 2022/2023. Assumiu o cargo de presidente o Sr. Jorge Luiz da Silva, anteriormente ocupado por Luci Aparecida Carapelli Vidal.

Na oportunidade, Milani que esteve representando o prefeito, Sérgio Onofre – que cumpre agenda em Curitiba, mencionou a importância das ações rotarianas para o município. “É válido mencionar a grande relevância do serviço desenvolvido pelo Rotary.

Em Arapongas, tais associações funcionam muito bem e cooperam com a cidade. Parabenizo os serviços desenvolvidos pelo do Rotary Clube Arapongas Beija-flor, destacando o bom trabalho desempenhado por Luci e equipe, e desejando sucesso ao novo grupo, com o Jorge como presidente”, disse.

Como novo presidente, Jorge Luiz da Silva, também deixou uma mensagem aos participantes. “ Mais um ano rotário se inicia e, nada mais apropriado que exaltemos os ideais rotários, praticando o lema 2022/2023: “Imagine o Rotary”.

Participando deste distinto e valoroso Clube de Rotary, quero agradecer minha esposa, Ângela Maria, meus filhos Jorge e Felipe e todos meus companheiros de Clube. Ninguém conquista nada sozinho, mas através de um conjunto de valores; Deus, Família e com muito trabalho alcançaremos todos os objetivos rotários. ”, frisou.

Participaram também autoridades rotárias e convidados, entre eles, Maria Filomena Ayhub, André Luiz Arruda; os diretores de protocolo do evento e novo membro, André Antônio de Pedro.