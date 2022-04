Da Redação

Microempreendedores terão rodada de negócios em Arapongas

Nesta quarta-feira (23), na cidade de Arapongas, acontecerá um Rodada de Negócios destinada aos microempreendedores interessados em conhecer as linhas de crédito disponíveis atualmente.

O evento gratuito possui inscrição até nesta terça-feira (22), e será realizado a partir das 14h, no Centro de Negócios, localizado no Edifício Palácio do Comércio. Segundo os organizadores, oito bancos já confirmaram presença para apresentar seus produtos para os microempreendedores individuais, os MEIs.

Conforme informações, os interessados devem procurar a Sala do empreendedor, na Prefeitura de Arapongas, ou através do telefone (43) 3902-1064.

A Rodada de Negócios é um evento da ACIA, Centro de Negócios, Fomento Paraná, Governo do Estado, Sala do Empreendedor, Sebrae, Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Inovação, Trabalho e Renda (Semude) e Prefeitura de Arapongas.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.