Mesmo com início do Censo, Arapongas ainda contrata; entenda

Segundo a representante do órgão, durante o tempo regular de inscrições, a procura foi baixa

A coleta dos dados do Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), já começou nesta segunda-feira, 01, em todo o Brasil. Mesmo assim, em Arapongas, no norte do Paraná, o órgão ainda realiza contratações através de um Processo Seletivo Simplificado (PSS) emergencial, que se encerra nesta segunda, às 17h. Segundo a representante do órgão, durante o tempo regular de inscrições, a procura foi baixa.

De acordo com a Agente Censitária Municipal de Arapongas Brenda Hikary Takahashi, mesmo com a defasagem de mão-de-obra, o trabalho começou nesta segunda, com os 50 contratados durante o período regular. "O trabalho do Censo deve ser realizado no tempo determinado, então, mesmo com falta de pessoal, iniciamos a coleta de informações nesta segunda. Arapongas precisa de pelo menos 110 recenseadores para realizar o trabalho, por essa razão, abrimos esse processo de recrutamento emergencial, para a contratação de mais 55 pessoas para realizar o trabalho", explicou.

As inscrições para o PSS de recenseador podem ser feitas até as 17h desta segunda-feira, no posto 1 do IBGE, localizado na Praça da Matriz, no Museu Municipal, levando currículo e documentos pessoais.

"Já temos quase uma centena de inscrições, por isso, acreditamos que conseguiremos contratar o número suficiente de pessoas para realizar o Censo em Arapongas", declarou a agente.

