Mês da Mulher: Arapongas promove ações especiais; confira

O intuito é o de facilitar ainda mais o acesso aos programas

Em todos os setores da gestão municipal elas estão presentes. Desde a entrada principal, passando por diferentes departamentos, secretarias e cargos de chefia. Lá estão elas! Em Arapongas, atualmente 2.693 cargos ativos da Prefeitura são ocupados por mulheres.

Além de outras 976 que integram o quadro de aposentadas e pensionistas. E dentro dessa forte representatividade, a Prefeitura de Arapongas preparou um cronograma especial de atividades voltadas ao bem-estar, proteção, saúde e homenagens para as mulheres. A mobilização faz alusão ao Dia Internacional da Mulher – comemorado no dia 08 de março, data em que se celebra conquistas femininas ao longo dos últimos séculos, mas também traz à tona os problemas vivenciados por elas nos dias atuais.

A secretária de Governo, Lúcia Helena Gomes Golon, explica a importância e representatividade das ações. “São iniciativas que reforçam a importância de políticas públicas voltadas para as mulheres. A prefeitura realiza tais serviços o ano todo, porém, é importante reafirmamos tudo isso. Um cronograma especial, que envolve diversas secretarias, com uma única finalidade: respeito e valorização de todas as mulheres”, diz Lúcia Golon. A programação contará com uma apresentação musical para as servidoras públicas do Paço Municipal, nesta quarta-feira, 08, a cargo da Big Band.

SAÚDE

Secretaria Municipal de Saúde, por meio Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e no Centro Integrado da Saúde da Mulher (Cisam), desenvolve ações preventivas, exames (coleta de preventivo e solicitações de mamografia) e muito mais. O intuito é o de facilitar ainda mais o acesso aos programas e ações oferecidos pelo município no setor.

Veja o cronograma

- UBS Triângulo 11/03/202308h às 16hSolicitação de mamografia Coleta de preventivos (com agendamento prévio)

- UBS São Vicente 18/03/202308h30 às 12h30 Café da manhã Solicitação de mamografia Coleta de preventivos (com agendamento prévio)

- UBS Baronesa04 de março, das 9h às 15hColeta de exames preventivos, solicitações de mamografia, aferição de pressão arterial e HGT, café especial.

- UBS Colônia Esperança11 de março, das 8h às 15hColeta de preventivo, solicitações de mamografia, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, sorteios e café

- UBS Araponguinha18 de março, das 08h às 15hColeta de preventivo (com agendamento prévio)Solicitação de mamografia

- UBS Primavera30 de março, das 17h às 21hColeta de preventivo (com agendamento prévio)Solicitação de mamografia

- UBS Aricanduva 08 de março - às 18hColeta de preventivo (com agendamento prévio)Teste rápido para detecção de infecções sexualmente transmissíveis (IST)Orientações médicas sobre a saúde da mulher- Palestra com a fisioterapeuta Michele Maria- Aferição de pressão arterial e glicemia capilar- Bingo com brindes* Levar caneta e uma prancheta ou algo que possa apoiar a cartela.

- UBS Palmares 07 de março, às 19hAula de Ritbox com o professor Anderson

- UBS Del Condor 15 e 22 de março - das 17h30 às 20h30

Coleta de preventivo

Teste rápido para detecção de infecções sexualmente transmissíveis (IST)

Solicitação de mamografia

Aferição de pressão arterial e glicemia capilar

Orientações odontológicas

Orientações médicas sobre a saúde da mulher

