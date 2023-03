Mês da Mulher: Arapongas divulga cronograma especial da saúde

Da Redação

O dia da mulher é celerado no dia 8

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher – celebrado no dia 08 de março, a Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, preparou um cronograma especial de atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e no Centro Integrado da Saúde da Mulher (Cisam), com ações preventivas, exames (coleta de preventivo e solicitações de mamografia) e demais atividades. O intuito é o de facilitar ainda mais o acesso, promovendo saúde, bem-estar, diálogo e atendimentos em saúde.

Acompanhe o cronograma:

UBS Baronesa

04 de março, das 9h às 15h

- Coleta de exames preventivos, solicitações de mamografia, aferição de pressão arterial e HGT, café especial.

UBS Colônia Esperança

11 de março, das 8h às 15h

- Coleta de preventivo, solicitações de mamografia, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, sorteios e delicioso café

UBS Araponguinha

18 de março das 08h às 15h

- Coleta de preventivo (com agendamento prévio)

- Solicitação de mamografia

UBS Primavera

30 de março das 17h às 21h

- Coleta de preventivo (com agendamento prévio)

- Solicitação de mamografia

UBS Aricanduva

08 de março - às 18h

- Coleta de preventivo (com agendamento prévio);

- Teste rápido para detecção de infecções sexualmente transmissíveis (IST);

- Orientações médicas sobre a saúde da mulher;

- Palestra com a fisioterapeuta Michele Maria;

- Aferição de pressão arterial e glicemia capilar;

- Bingo com brindes.

* Retirar a cartela de bingo na Unidade de Saúde somente no dia 06/03/2023 no horário das 7:30 as 11:30 ou das 13:00 as 17:00(Cartelas limitadas e sem direito a acompanhante)

* Levar caneta e uma prancheta ou algo que possa apoiar a cartela.

UBS Palmares

07 de março, às 19h

- Aula de Ritbox com o professor Anderson

UBS Del Condor

15 e 22 de março - das 17h30 às 20h30

- Coleta de preventivo;

- Teste rápido para detecção de infecções sexualmente transmissíveis (IST);

- Solicitação de mamografia;

- Aferição de pressão arterial e glicemia capilar;

- Orientações odontológicas;

- Orientações médicas sobre a saúde da mulher.

Ações no CISAM

DIA 08 DE MARÇO DE 2023, no Cisam (Av. Gaturamo, 950 - Jardim Aeroporto)

07h30: Alongamento com o professor Euclides;

08h15: Palestra sobre gestação e cuidados, medicações, vacinas e intercorrências durante toda a gestação (com o Dr. João Bonin);

09h00: Café da manhã;

09h30: Palestra sobre câncer do colo de útero (com o Dr. Carlos Resende);

10h30: Palestra sobre câncer de mama (com o Dr. Valdecir Oliveira);

13h00: Palestra sobre a importância da fisioterapia na incontinência urinária (com a fisioterapeuta Érika);

14h00: Palestra sobre autoestima e cuidados com a saúde mental;

15h30: Coffee Break;

16h30: Aula de Zumba (com a professora Vani);

17h30: Sorteio de Brindes;

18h00: Coleta de exames preventivos e agendamento de mamografia.

