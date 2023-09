Mercado do centro de Sabáudia é alvo de bandidos na madrugada

Um mercado localizado na área central de Sabáudia, no Norte do Paraná, foi alvo de dois bandidos durante a madrugada desta segunda-feira (25). De acordo com a proprietária, de 36 anos, o marido dela teria saído por volta das 2 horas para ir até o Ceasa e, cerca de duas horas depois, o alarme do estabelecimento disparou. A mulher relatou que chegou a verificar as câmeras de segurança, mas os aparelhos estavam desligados, portanto, ela acreditou se tratar de um algum defeito.

continua após publicidade

Porém, alguns momentos depois, um amigo teria ligado informando que o barracão onde será a nova sede do mercado estava com a porta arrombada. Conforme o boletim de ocorrência, esse barracão fica ao lado do mercado. A Polícia Militar (PM) foi acionada e, no local, constatou que o arrombamento havia sido feito com uma viga de madeira e que os bandidos ainda tiraram parte do forro e do telhado do barracão para ter acesso ao mercado.

- LEIA MAIS: Carreta tomba após atropelar pedestre de 64 anos em Lidianópolis

continua após publicidade

Do local foram levados cerca de R$ 300 em dinheiro, alimentos e bebidas. A proprietária do mercado ainda relatou às autoridades que mora em frente ao novo barracão e, minutos antes da chegada da PM, percebeu dois homens com mochilas em uma motocicleta fugindo sentido PR-218. A equipe fez buscas pela região, mas não encontrou nenhum suspeito. A vítima foi orientada.

Siga o TNOnline no Google News