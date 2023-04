Menor que ameaçou colega em escola de Arapongas é internado em Cense

Da Redação

Caso foi registrado no Colégio Irondi Pugliesi, no Conjunto Palmares

A Vara da Infância e Juventude da Comarca de Arapongas determinou o internamento provisório do menor de 16 anos apreendido na última quarta-feira (29) em Arapongas após ameaçar um colega com uma arma de fogo no Colégio Estadual Irondi Pugliesi. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (3) pelo delegado-chefe da 22ª Subdivisão Policial (SDP), Maurício de Oliveira Camargo. O adolescente foi levado para o Centro de Socioeducação (Cense),de Londrina.

O pedido foi feito pela Polícia Civil e referendado pelo Ministério Público (MP-PR). O prazo de internamento é de 45 dias. Nesse período, o caso será julgado pelo Poder Judiciário e, caso condenado, o garoto pode ficar em um Centro de Socioeducação pelo prazo máximo de três anos, se esse for o entendimento do magistrado responsável pela análise do fato.

O delegado Maurício de Oliveira Camargo afirma que o internamento era necessário diante dos elementos levantados durante procedimento especial de apuração de ato infracional.

O caso foi registrado no Colégio Estadual Irondi Pugliesi, no Conjunto Palmares. Após dois estudantes serem retirados de sala de aula para conversar com duas pedagogas devido a uma discussão, um dos alunos envolvidos sacou uma arma da mochila e ameaçou o outro estudante.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e localizou o menor na frente da casa dele. Em revista à residência do estudante, a arma não foi localizada. Em depoimento, o garoto negou que estivesse armado.

Segundo o delegado, a versão do aluno contradiz a afirmação das duas pedagogas que presenciaram a ameaça e do outro adolescente envolvido, que garantiram que o menor sacou uma arma da mochila, aparentemente um revólver calibre 38.

“Mesmo sem a materialidade da arma, as provas testemunhais foram robustas e comprovaram a presença da arma e também as ameaças”, reafirmou nesta segunda-feira (3) Maurício de Oliveira Camargo.

No procedimento especial de apuração de ato infracional, conforme ainda o delegado, o adolescente foi enquadrado pelos crimes de porte ilegal de arma e ameaça.

