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Menor é pego com pedras de crack após perseguição da GM em Arapongas

Adolescente tentou descartar as pedras da droga durante a fuga de bicicleta, mas foi alcançado pelas equipes.

Escrito por Da Redação
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Menor é pego com pedras de crack após perseguição da GM em Arapongas
Autor Foto: GM

A Guarda Municipal (GM) de Arapongas (PR) apreendeu, nesta quinta-feira (05), um adolescente de 17 anos por suspeita de tráfico de drogas. O menor, que já era conhecido pelas autoridades policiais, foi flagrado com 12 pedras de crack e tentou fugir da abordagem, mas acabou contido.

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A ocorrência foi registrada durante um patrulhamento diurno na região dos bairros Gaturamo, CSU e Serena. De acordo com o guarda municipal J. Meneghin, a equipe notou a atitude suspeita do jovem ao passar pelas imediações do bairro Serena.

"Quando ele viu a viatura, ele tentou sair das vistas dos guardas e manusear um invólucro em suas mãos tentando ocultar. A equipe percebeu esse movimento dele e tentou a abordagem. Quando foi dado voz de abordagem, ele estava de bicicleta, ele então empreendeu fuga", relatou o agente.

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Para impedir a fuga, a equipe iniciou um acompanhamento tático. Durante a perseguição, o suspeito tentou se livrar do flagrante. "Durante o trajeto, às vistas dos guardas, ele conseguiu dispensar o que nós popularmente, comumente falamos, um kit de entorpecente análogo ao crack, contendo cerca de 12 pedras", detalhou Meneghin.

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Para garantir a preservação da prova material e a detenção do menor, os agentes precisaram se dividir na ação. Parte da equipe desembarcou para fazer o recolhimento do entorpecente dispensado, enquanto a outra continuou a perseguição até alcançar o jovem.

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O adolescente recebeu voz de apreensão no local e foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil de Arapongas para a tomada das providências legais cabíveis.

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adolescente apreendido ARAPONGAS GUARDA MUNICIPAL notícias locais segurança pública trafico de drogas
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