Menor de 17 anos é flagrado dirigindo moto adulterada comprada por R$ 2,6 mil

Um adolescente de 17 anos foi apreendido após cometer diversas infrações de trânsito ao conduzir uma motocicleta com sinais de adulteração na Rua Rouxinol, na Vila Aparecida, em Arapongas. A abordagem ocorreu no fim da manhã de quinta-feira (6), durante patrulhamento de rotina de uma equipe policial nas proximidades do Pronto Atendimento 24 Horas.

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A ação teve início quando os agentes visualizaram o condutor trafegando pela calçada em frente à unidade de saúde levando uma passageira na garupa. Em seguida, o jovem avançou o sinal vermelho no cruzamento com a Rua Alcatraz, momento em que foi interceptado pelos policiais para fiscalização.

Durante a abordagem, o rapaz alegou que tentava socorrer a passageira, sua irmã de 24 anos, que estaria com um quadro de alergia na garganta. Os agentes ofereceram encaminhamento médico, mas a mulher recusou o auxílio e seguiu a pé para o pronto atendimento por conta própria.

Ao checarem a documentação e os componentes do veículo, os policiais constataram irregularidades graves. A placa fixada constava nos sistemas como baixada por leilão na cidade de Curitiba. Além disso, embora o número do motor coincidisse com o registro, a maior parte do número do chassi estava lixada e apagada, restando apenas os dois últimos dígitos, que não correspondiam aos dados oficiais do veículo.

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Questionada sobre a origem da moto, a passageira informou ter comprado o veículo de um tio pelo valor de R$ 2,6 mil para utilizar no deslocamento diário até o trabalho e à escola.

Diante da constatação do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previstos no Código Penal, o adolescente e a motocicleta foram levados para a 22ª Delegacia de Polícia Civil para a tomada das medidas cabíveis. A mãe do jovem compareceu à unidade policial para acompanhar o registro da ocorrência.