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ARAPONGAS

Menor de 17 anos é flagrado dirigindo moto adulterada comprada por R$ 2,6 mil

Condutor cometeu infrações perto de posto de saúde e tentou justificar corrida para socorrer a irmã

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Menor de 17 anos é flagrado dirigindo moto adulterada comprada por R$ 2,6 mil
Autor Foto: Divulgação GM

Um adolescente de 17 anos foi apreendido após cometer diversas infrações de trânsito ao conduzir uma motocicleta com sinais de adulteração na Rua Rouxinol, na Vila Aparecida, em Arapongas. A abordagem ocorreu no fim da manhã de quinta-feira (6), durante patrulhamento de rotina de uma equipe policial nas proximidades do Pronto Atendimento 24 Horas.

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A ação teve início quando os agentes visualizaram o condutor trafegando pela calçada em frente à unidade de saúde levando uma passageira na garupa. Em seguida, o jovem avançou o sinal vermelho no cruzamento com a Rua Alcatraz, momento em que foi interceptado pelos policiais para fiscalização.

Durante a abordagem, o rapaz alegou que tentava socorrer a passageira, sua irmã de 24 anos, que estaria com um quadro de alergia na garganta. Os agentes ofereceram encaminhamento médico, mas a mulher recusou o auxílio e seguiu a pé para o pronto atendimento por conta própria.

Ao checarem a documentação e os componentes do veículo, os policiais constataram irregularidades graves. A placa fixada constava nos sistemas como baixada por leilão na cidade de Curitiba. Além disso, embora o número do motor coincidisse com o registro, a maior parte do número do chassi estava lixada e apagada, restando apenas os dois últimos dígitos, que não correspondiam aos dados oficiais do veículo.

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Questionada sobre a origem da moto, a passageira informou ter comprado o veículo de um tio pelo valor de R$ 2,6 mil para utilizar no deslocamento diário até o trabalho e à escola.

Diante da constatação do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previstos no Código Penal, o adolescente e a motocicleta foram levados para a 22ª Delegacia de Polícia Civil para a tomada das medidas cabíveis. A mãe do jovem compareceu à unidade policial para acompanhar o registro da ocorrência.

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adolescente Código Penal infrações de trânsito irregularidades veiculares motocicleta adulterada patrulhamento policial
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