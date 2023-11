Menor de 16 anos é apreendido por roubo à mão armada em Arapongas

A Polícia Civil do Paraná (PC-PR) apreendeu, na última quarta-feira (29), um adolescente de 16 anos em Arapongas, suspeito de ter praticado um roubo à mão armada no início do mês de novembro em uma mercearia da cidade.

"A investigação apontou que o adolescente, juntamente com um maior de idade, ingressou no estabelecimento comercial com um revólver e subtraiu o dinheiro do caixa, da vítima e diversas bebidas do local”, explica o delegado da PC-PR Bruno Sentone.

O adolescente foi encaminhado ao Centro de Socioeducação em Londrina.

DENÚNCIAS- A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em investigações contra furtos e roubos. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR, ou 181 do Disque-Denúncia.

