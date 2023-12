Menino de 13 anos cai em barranco e é resgatado pelos bombeiros

Um menino de 13 anos foi resgatado por equipes do Corpo de Bombeiros após cair em um barranco e sofrer ferimentos em uma das pernas no final da tarde desta sexta-feira (1º) na região do Conjunto Novo Centauro, em Arapongas, norte do Paraná.

Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) estiveram no local. A vítima teve apenas uma contusão na perna, segundo informou os bombeiros.

Conforme testemunhas, o garoto estaria brincando com outros dois amigos de escorregar no barranco. Ele caiu de cerca de três metros de altura e parou num rio - em uma área rasa-, local onde foi resgatado pelos bombeiros.

A vítima foi encaminhada para atendimento médico.

