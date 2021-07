Meninas desaparecidas são localizadas em Arapongas

Da Redação

Luna, de 3 anos, Lorena, de 13 anos, e Maisa, de 11 anos, estão desaparecidas desde quarta-feira (21)

Na manhã desta quinta-feira (22), as meninas Lorena Emily, de 13 anos; Maísa, de 11 anos; e Luna, de 3 anos, que estavam desaparecidas desde a tarde desta quarta-feira (21), foram localizadas no Bairro Alto da Boa Vista.

Conforme a dona de casa Jaqueline Silva dos Santos, mãe de Luna e irmã de Maísa, elas foram encontradas na casa de uma mulher. Porém, a araponguense não soube explicar ao certo quem era a pessoa. "Elas estão bem, graças a Deus. Elas falaram que ficaram na casa dessa mulher", explica.

Elas são moradoras do Conjunto Palmares, próximo ao local onde foram encontradas.

O que aconteceu?

De acordo com Jaqueline, elas estavam em uma academia localizada em uma praça no Bairro Alto da Boa Vista e sumiram por volta das 18 horas, desta quarta (21). As duas mães pediram ajuda após as filhas desaparecerem em Arapongas, na tarde desta quarta-feira (21).