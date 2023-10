Menina ganha bicicleta em sorteio e ex-padrasto furta brinquedo

Siga o TNOnline no Google News

Uma menina, moradora de Arapongas, no norte do Paraná, ganhou uma bicicleta de cor branca em um sorteio na escola em que estuda, mas teve o brinquedo furtado pelo ex-padrasto na noite desta sexta-feira (27), na área central da cidade.

A Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 21h37, depois que a mãe da garota percebeu o crime. Ela relatou que o ex-marido arrombou o portão da residência e furtou a bicicleta da filha dela. A mulher não soube especificar qual seria a marca.

Segundo o boletim de ocorrência, a ação criminosa foi flagrada por um vizinho, que teria até mesmo seguido o suspeito. Conforme as autoridades, o morador, no entanto, não fez contato com a polícia nesse momento.

A mãe da menina relatou ainda aos policiais que possuí uma medida protetiva contra o ex-companheiro. De acordo com ela, no último final de semana ele já havia ido até a casa dela e foi preciso chamar a polícia. No dia, o suspeito foi encaminhado para a delegacia.

Diante dos fatos, ela foi orientada. Não há informações se o brinquedo da menina foi recuperado, e o suspeito localizado.

