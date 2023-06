Menina de 9 anos é atropelada por moto em Arapongas

Samu atendeu as vítimas no local

Uma criança de 9 anos foi atropelada por uma motocicleta na noite desta terça-feira (20) no cruzamento das ruas Andorinha de Colar Negro e Garrincha Cinza, no Conjunto Flamingos, em Arapongas, no norte do Paraná.

continua após publicidade

Segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que foi com duas ambulâncias ao local, a menina sofreu diversas escoriações pelo corpo e foi encaminhada ao Honpar com uma suspeita de traumatismo craniano leve.

A criança ficou inconsciente após o atropelamento, segundo populares, mas quando a equipe de socorro chegou ao local ela já estava consciente e orientada.

continua após publicidade

-LEIA MAIS: Motociclista sofre fratura na perna após acidente em Apucarana

O motociclista também se machucou, mas com ferimentos considerados mais leves, de acordo com os socorristas. Ele foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Uma equipe da Polícia Militar também foi ao local e apura a causa do acidente, que teria ocorrido quando a menina atravessava uma das ruas.

Esse foi mais um acidente envolvendo crianças registrado na Cidade dos Pássaros, nesta terça-feira. O primeiro foi uma colisão entre uma moto e uma bicicleta, que deixou quatro vítimas - entre elas, duas crianças. O segundo, também durante a noite, foi registrado entre um menino de 11 anos e uma caminhonete.

Siga o TNOnline no Google News