Melhoria de Processos 2024; IFPR Arapongas abre inscrições para curso

Com aulas noturnas, de segunda a sexta-feira, das 19 às 22h15, com duração de dois anos.

O Instituto Federal do Paraná (IFPR) Campus Avançado Arapongas está com as inscrições abertas para o curso técnico em Melhoria de Processos 2024. CURSO – Totalmente gratuito. Com aulas noturnas, de segunda a sexta-feira, das 19 às 22h15, com duração de dois anos.

continua após publicidade

As inscrições são realizadas pelo link (Faça seu cadastro, selecione o curso em Arapongas e preencha todas as informações). A taxa para participação no Processo Seletivo é de R$50,00, podendo solicitar isenção da taxa até amanhã (12).

- LEIA MAIS: Cursinho Pré-Vestibular Municipal Gratuito; IFPR divulga resultado

continua após publicidade

SAIBA MAIS:

O que faz um Técnico em Melhoria de Processos?

Executa operações de modelagem e mapeamento de processos relativos a determinadas atividades ou tarefas a partir de produtos/serviços e matérias primas. Aplica conceitos e modelos de gestão, como BPM/BPMN (PMBOK). Tem Capacidade de propor soluções a partir de ferramentas tecnológicas, criativas e inovadoras na otimização e melhoria dos processos e no desenvolvimento da gestão, auxiliando na tomada de decisão estratégica dentro do ambiente organizacional. É Capaz de identificar, mapear, redesenhar, melhorar e gerir processos de trabalho que auxiliam a tomada de decisão, identificando gargalos, riscos e oportunidades de melhoria, avaliando e otimizando os recursos necessários, visando demonstrar por meio de fluxos e proposições as diversas etapas de um processo, bem como as recomendações de melhoria para tal. Aplica técnicas da Gestão de Projetos para auxílio na tomada de decisões organizacionais; atua nas demandas administrativas, econômicas e financeiras de uma organização; ajuda no Planejamento Estratégico de projetos e processos; contribui na governança institucional e gestão de riscos.

Siga o TNOnline no Google News