Meio ambiente busca soluções para 'lixão a céu aberto' em Arapongas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Descarte irregular de lixo se tornou frequenta nesta região de Arapongas

A Secretaria do Meio Ambiente de Arapongas busca soluções para o frequente descarte irregular de lixo no Conjunto Flamingos 3, que vem incomodando moradores do bairro há algum tempo. O local é um fundo de vale, localizado no final da Rua Loro Verde, e segundo pessoas que vivem na região, sempre está repleto de lixo.

continua após publicidade .

Ali, são feitos descartes industriais, de construção civil e até de lixo doméstico, causando muito mau cheiro e atraindo bichos para o local, como ratos, baratas, escorpiões e até o mosquito da dengue. Moradores afirmam que a prefeitura realiza limpezas constantes, mas a situação não muda, por isso, eles pedem uma solução definitiva para o local.

-LEIA MAIS: Lixão a céu aberto: moradores cobram solução para impasse em Arapongas

continua após publicidade .

Segundo o secretário da pasta, Renan Rodrigues Manoel, toda semana é realizada a limpeza do local e feita fiscalização para que o problema não ocorra novamente. "No entanto, as pessoas não respeitam e jogam lixo novamente. Já aconteceu da secretaria receber imagens. A gente identificou a pessoa e a penalizou. Várias vezes tentamos descobrir quem faz o descarte incorreto, mas infelizmente não é tarefa fácil", explica.

Renan ainda cita possíveis soluções que podem ser tomadas para evitar o problema no bairro. "Acredito que uma das opções é construir calçada e cercar o local, além de instalar câmeras de segurança e monitorar o lugar. Neste mesmo local, também poderia ser construída uma academia para a terceira idade. Porém, essas decisões não são tomadas pela secretaria do Meio Ambiente", acrescenta.

Siga o TNOnline no Google News