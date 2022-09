Megaliquida é realizada em comemoração aos 75 anos de Arapongas

Da Redação

A ação faz parte de um calendário cheio de ações para fortalecer o comércio neste fim de ano

Em comemoração aos 75 anos de Arapongas, a Associação Comercial e Empresarial de Arapongas (Acia) prepara de 6 a 15 de outubro a MegaLiquida Arapongas 2022, nas próprias lojas. Para impulsionar as vendas da MegaLiquida, o comércio de Arapongas atende até as 21 horas, no dia 11 de outubro.

No sábado 8 de outubro, o horário de atendimento vai das 9 às 18 horas. Dias 10 e 12 de outubro (Aniversário de Arapongas e Dia da Padroeira, respectivamente), as lojas permanecem fechadas. A ação faz parte de um calendário cheio de ações para fortalecer o comércio neste fim de ano.

As lojas associadas podem, por exemplo, participar, também gratuitamente, da campanha Natal Premiado. Realizada pela Associação Comercial de Arapongas, Cresol e Associação Comercial do Paraná (ACP), a promoção Natal Premiado sorteará R$ 400 mil em prêmios.

Mais ações

De 11 a 15 de novembro, a Associação Comercial de Arapongas promove no Pavilhão de Exposições Expoara a 1ª edição de verão da MegaFeira Queima de Estoque. O evento já está sendo um sucesso enorme entre os lojistas. Dos 166 estandes postos à venda, restam apenas cerca de 30 disponíveis para locação.

